Посол Венесуэлы в РФ заявил, что в стране не будет досрочных выборов

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что, несмотря на протесты в стране, внеочередные выборы будут неуместны.

— Что касается каких-то новых выборов, которые Запад требует от нас, то они неуместны. За последнее время мы и так переизбрали депутатов и губернаторов, провели президентские выборы и делали всё это в соответствии с нашей конституцией, — высказал мнение дипломат.

В столице Венесуэлы — Каракасе второй день проходят массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Инфляция за прошлый год в стране составила почти 1,7 млн процентов. Вчера, 23 января, лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Самопровозглашённого Хуана Гуайдо как и.о. президента за последние сутки признали США, Канада и большинство государств Латинской Америки. Глава МИД России Сергей Лавров посчитал, что своим жестом США показывают причастность к волнениям в Каракасе.