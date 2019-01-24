Представитель "мисс Москва" опровергла слухи о разводе с экс-королём Малайзии

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Представитель "мисс Москва" опровергла слухи о разводе с экс-королём Малайзии

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Фото: © РИА Новости /Евгения Новоженина

Пресс-секретарь 25-летней модели Мария Шахова выразила мнение, что информация о разводе новоиспечённых супругов — очередной вброс.

Мария Шахова, пресс-секретарь победительницы конкурса "Мисс Москва — 2015" Оксаны Воеводиной, опровергла сообщения о разводе модели с отрёкшимся от престола королём Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила Агентству городских новостей "Москва".

Шахова подозревает, что информация о разводе новоиспечённых супругов — очередной вброс.

— Информация никем не проверена. Пишут бред, — отметила Шахова.

Напомним, ранее СМИ сообщили о разводе модели с Мухаммадом V, заявившем об отказе от престола после свадьбы. В Малайзии уже назвали имя его преемника.

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