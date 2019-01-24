Путин обсудил с премьером Болгарии сотрудничество двух стран

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Путин обсудил с премьером Болгарии сотрудничество двух стран

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Бойко Борисов и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым сотрудничество двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Обсуждён ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, — говорится в сообщении.

Детали разговора не приводятся.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал один или несколько международных телефонных разговоров Владимира Путина, назначенных на сегодня, 24 января.

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