Януковича на Украине заочно приговорили к 13 годам лишения свободы

Оболонский райсуд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о "госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны". Следствие вменяло экс-лидеру ещё статью о посягательстве на территориальную целостность Украины, но по ней его оправдали. Суд также постановил, что имущество Януковича останется при нём и конфискации не подлежит.

Отмечается, что прокуратура и вовсе настаивала на приговоре в виде 15 лет лишения свободы.

Приговор заочный, так как Янукович с 2014 находится за пределами Украины. Свою вину, кстати, ни по одной из статей он не признавал.