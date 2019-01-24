В Раде потребовали перестать платить "сумасшедшие" деньги "Нафтогазу"

Вместо этого лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" призвал повысить зарплату рядовым сотрудникам газовых служб.

Кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады, лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "112. Украина" призвал перестать платить "сумасшедшие деньги" "Нафтогазу" и повысить зарплату простым работникам газовых служб.

По словам Бойко, люди страдают из-за мизерных зарплат, и после смены власти в стране этот вопрос в любом случае придётся решать.

— Это обязательно придётся устранять, после смены власти придётся давать им повышать тарифы, чтобы они получали нормальную зарплату. Не платить сумасшедшие деньги "Нафтогазу", а дать людям, которые действительно обеспечивают безопасность газовых сетей и подачи газа, — сказал Бойко.

Напомним, в мае прошлого года "Нафтогаз" премировал своих сотрудников за победу над "Газпромом" в суде. По данным СМИ, размер премий в общей сложности составил $46,3 миллиона долларов. В сентябре суд оштрафовал председателя правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева за отказ раскрывать информацию об этих премиях.