Спикер Новгородской облдумы объяснила слова о выплатах роженицам после 30 лет

По словам Елены Писаревой, сейчас региональное правительство хочет поддержать молодые семьи, так как многие откладывают рождение первого ребёнка в связи с тем, что ещё не встали на ноги.

Спикер Новгородской облдумы Елена Писарева в беседе с Лайфом объяснила, что её слова о том, что рожающим после 30 лет деньги не нужны, были вырваны из контекста. Парламентарий отметила, что материальная поддержка нужна женщинам в любом возрасте: и в 20, и в 30, и в 40 лет.

— Ни для кого не секрет, что чем старше женщина, тем больше вероятность тяжёлой беременности, осложнений во время родов и возможных патологий у новорождённого, — сказала она.

По её словам, если женщина собирается рожать в возрасте старше 30 лет, в первую очередь она думает не о деньгах, которые должно выплатить государство, а о том, чтобы родился здоровый малыш. Сам закон о 100 тыс. рублей для женщин, которые родили до 29 лет, Писарева объяснила стимулирующей мерой для жителей региона. Поводом стало то, что в области средний возраст матери при рождении первого ребёнка в регионе приблизился к 29 годам.

— Мы хотим, чтобы новгородские семьи не откладывали рождение первого ребёнка в связи с тем, что ещё не построено жильё, ещё не выплачена ипотека. Конечно, 100 тыс. рублей — мы понимаем и отдаём себе отчёт— не решат вопрос с жильём, но станут подспорьем для молодой семьи, — продолжила спикер областной думы.

Писарева также не исключила, что размер выплат будет увеличен. Кроме того, она добавила, что сейчас парламентарии, региональное правительство работают над тем, чтобы поддержать матерей и более старшего возраста.