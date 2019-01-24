Ведущие отраслевые эксперты познакомили подрастающее поколение с задачами, которые сегодня стоят перед Россией в области экологии.

Сегодня в Москве состоялся всероссийский открытый урок "Проснулся утром — убери свою планету". Акция была организована Министерством просвещения РФ совместно с порталом "ПроеКТОриЯ" (прямая трансляция велась и на сайте Лайфа).

В режиме телемоста к акции присоединились школьники из Подмосковья, Белгорода, Оренбурга и Воронежа. А приглашённые эксперты от лица крупных отраслевых корпораций и общественных движений рассказали юным россиянам о задачах, которые стоят перед нашей страной в области экологии и в сфере обращения с отходами. Эта отрасль сейчас выстраивается заново, а значит, в ближайшее время потребуются высококвалифицированные специалисты, способные создавать новые способы переработки мусора. В частности, речь шла о том, что такое "умная энергетика", как организовать "зелёное" производство и как можно зарабатывать на мусоре.

Среди приглашённых экспертов был исполнительный директор Ассоциации регоператоров "Чистая страна" Руслан Губайдуллин. В беседе с Лайфом он высоко оценил новый формат экологического просвещения подрастающего поколения. Современные технологии помогают удерживать внимание школьников и помогают им полностью погружаться в проблему, а диалог с экспертами в живом формате позволяет им воспринимать информацию напрямую.

— Целевой аудиторией были старшеклассники, то есть те ребята, которые уже через несколько лет будут составлять экономически активное население нашей страны, — говорит эксперт. — Поэтому разговор был о профессиональных квалификациях, которые будут востребованы в новой схеме обращения с отходами. За рубежом на одного человека, работающего в системе сбора и вывоза мусора, работают ещё десять в системе обработки, сортировки и производства вторичных материалов. То есть существует целая отрасль, которая будет требовать знаний, компетенции и специального образования. Очень здорово, что теперь она создаётся и в России.

Изменить свой подход в обращении с мусором придётся и простым россиянам. С 2019 года в России стартовала новая программа обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Во всех регионах страны будут внедряться передовые технологии по сортировке, переработке и утилизации мусора. В частности, ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.