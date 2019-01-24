Замгоссекретаря США Томпсон проведёт переговоры с Рябковым в Пекине

Встреча заместителей глав дипведомств состоится в рамках совещания представителей пяти постоянных членов СБ ООН, которое пройдёт в китайской столице 30 и 31 января.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон подтвердила намерения провести переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Заместители глав внешнеполитических ведомств планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества на полях совещания старших должностных лиц, представляющих пятёрку постоянных членов СБ ООН. Мероприятие назначено на 30 и 31 января.

— Я буду встречаться с заместителем министра иностранных дел, — отметила Томпсон на встрече с журналистами.

Она добавила, что сейчас сотрудники дипведомств согласовывают график, чтобы выделить время на запланированные переговоры.

Отмечается, представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что в рамках переговоров стороны обсудят проблематику Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также другие вопросы, затрагивающие тему нераспространения ядерного вооружения.