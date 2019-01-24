Назван доход чиновницы, утверждавшей, что матерям после 30 лет не нужны деньги

Оказалось, что за 2017 год она заработала более двух миллионов рублей, а также задекларировала квартиру.

Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева, известная своим заявлением о том, что матерям после 30 лет не нужны деньги, за 2017 год заработала более двух миллионов рублей.

Как сообщается на сайте Новгородской областной думы, доход Писаревой за 2017 год составил два миллиона 145 тысяч рублей. Помимо того, чиновница задекларировала квартиру площадью 84 квадратных метра.

Напомним, Елена Писарева, комментируя региональный закон о дополнительных выплатах женщинам при рождении первого ребёнка, сказала, что матерям после 30 лет не нужны деньги. В дальнейшем она заявила, что её слова были вырваны из контекста, а материальная поддержка нужна матерям в любом возрасте.