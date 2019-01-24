В Башкирии до конца года возведут экотехнопарк для переработки отходов

Инвестиции в экотехнопарк оцениваются в полмиллиарда рублей. В будущем он будет перерабатывать стоки промышленных предприятий, накопления нефтешламов, фосфогипса.

В Башкирии до конца года собираются возвести экотехнопарк, который займётся переработкой существующих промышленных отходов и будет разрабатывать новые методы утилизации мусора. О соглашении регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и филиала Уфимского государственного нефтяного технического университета в Стерлитамаке рассказал ТАСС ректор филиала Рустем Даминев.

— Сейчас мы в рамках автономной некоммерческой организации формируем структуру, которая будет отвечать за организацию экотехнопарка, формировать базу индустриальных партнёров и резидентов, выполняя роль управляющей компании, — рассказал Даминев.

Ректор также добавил, что на объекте разместится университетская кафедра по экологической безопасности и обращению с отходами.

Руководитель оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами "Эко-сити" Семён Земсков рассказал агентству, что в данный момент в республике перерабатывают картон, стекло, а пластиковая тара вывозится в другие регионы. Остальные отходы захоранивают на полигонах.