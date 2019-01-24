Украинский депутат толкнул и оскорбил журналистку Скабееву в ПАСЕ — видео

Виновник инцидента не стал комментировать свои действия, а лишь удивился, почему Россия отправляет своих журналистов, но не отдаёт Крым.

Депутат Верховной рады Украины Владимир Берёза толкнул и оскорбил журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ. Видео инцидента опубликовал телеканал "112 Украина".

Сначала Скабееву толкнул один из журналистов, а после чего точно так же поступил и депутат Берёза. Сначала он преградил ей путь к Геращенко, а затем не дал журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

После этого Скабеева попросила депутата объяснить свой поступок. Однако он отказался это делать, а лишь удивился, почему Россия отправляет своих журналистов, но не отдаёт Крым. Также он допустил в адрес журналистки ряд оскорбительных выражений.