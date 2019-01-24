Зеленский предложил провести голосование в Интернете на президентских выборах

При этом кандидат в президенты Украины не рассказал, каким образом эта идея будет реализована.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высказал идею проведения голосования в Интернете на предстоящих в марте выборах главы государства.

— Наша мечта — прозрачные и быстрые выборы в Интернете! Первый шаг — электронная обработка протоколов. 31 марта мы сделаем это по всей Украине, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

При этом Зеленский не поделился своим видением того, каким образом эта идея будет реализована.

Ранее Лайф писал, что незадолго до наступления нового года Зеленский официально подтвердил своё желание баллотироваться на пост президента Украины, а 21 января его кандидатуру выдвинула партия "Слуга народа". Выборы президента Украины пройдут 31 марта.