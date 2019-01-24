Россия не будет запрашивать заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Россия не планирует запрашивать заседание Совета безопасности ООН по Венесуэле, так как ситуация в этой стране является внутренним делом Каракаса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

— Я так не думаю. Это их внутреннее дело, ситуация в Венесуэле не стоит в повестке СБ, — сказал Небензя, отвечая на вопрос журналистов о возможности созыва заседания Совбеза.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Действия политика поддержали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, Грузия.