СМИ: На МКС отказал один из скафандров для выхода в открытый космос

В американском скафандре, предназначенном для выхода в открытый космос, экипаж МКС обнаружил неисправность, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

— У наших "соседей" по станции 22 января при проверке отказал скафандр для внекорабельной деятельности. Возможно, потребуется замена насоса в скафандре, — цитирует агентство свой источник.

По словам неназванного эксперта, похожие неисправности возникают на МКС уже не первый раз плюс на станции имеется ещё три таких же рабочих скафандра, так что проблем из-за поломки не возникнет.

В данный момент на орбитальной станции находятся командир — россиянин Олег Кононенко и два бортинженера — канадец Давид Сан-Жак и американка Энн Макклейн. 1 марта к ним должны присоединиться россиянин Алексей Овчинин и американцы Тайлер Хейг и Кристина Хэммок-Кох.