Стало известно о смерти ещё одного манифестанта в Венесуэле

По одним данным, он стал седьмой жертвой столкновений. Другие источники утверждают, что число погибших приближается к двум десяткам.

В ходе протестов в Каракасе от огнестрельного ранения погиб ещё один молодой человек. Об этом сообщает местный портал Nacional. 18-летний Ник Самуэль Оропеса был найден без сознания в районе Адхунтас. Он был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

In these hours, our #RedCross @CruzRojaVe volunteers are on the frontline to provide first aid and humanitarian support to wounded and vulnerable people in #Venezuela. I admire their work and their commitment to humanity and neutrality. pic.twitter.com/jpGX4Kg7PX — Francesco Rocca (@Francescorocca) 24 января 2019 г.

Отметим, что данные об общем числе погибших в Венесуэле разнятся. Правозащитники утверждают, что есть семь подтверждённых случаев гибели манифестантов в ходе столкновений с полицейскими и Нацгвардией. Между тем неправительственная организация "Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов" заявляет о не менее 16 погибших с 21 января.

Как уже сообщал Лайф, в Венесуэле второй день проходят массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Накануне, 23 января, лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.