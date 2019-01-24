Стало известно о смерти ещё одного манифестанта в Венесуэле

Читайте также

Стало известно о смерти ещё одного манифестанта в Венесуэле

251

Фото © Twitter/Francescorocca

По одним данным, он стал седьмой жертвой столкновений. Другие источники утверждают, что число погибших приближается к двум десяткам.

В ходе протестов в Каракасе от огнестрельного ранения погиб ещё один молодой человек. Об этом сообщает местный портал Nacional. 18-летний Ник Самуэль Оропеса был найден без сознания в районе Адхунтас. Он был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Отметим, что данные об общем числе погибших в Венесуэле разнятся. Правозащитники утверждают, что есть семь подтверждённых случаев гибели манифестантов в ходе столкновений с полицейскими и Нацгвардией. Между тем неправительственная организация "Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов" заявляет о не менее 16 погибших с 21 января.

Как уже сообщал Лайф, в Венесуэле второй день проходят массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Накануне, 23 января, лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×