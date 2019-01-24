Актёр Кристиан Бейл назвал Трампа клоуном

Артист также сравнил действующего главу Белого дома с бывшим вице-президентом США Диком Чейни, который, по мнению Бейла, был тише и более выдающимся.

Известный актёр Кристиан Бейл в интервью изданию Belfast Telegraph назвал президента США Дональда Трампа клоуном.

— Клоуны могут нанести много ущерба, но будем надеяться, что в течение следующих двух лет этого не произойдёт, — завил Бейл.

Он также сравнил Трампа с бывшим вице-президентом США Диком Чейни, который, по мнению Бейла, был тише и более выдающимся, нежели нынешний президент. Артист считает, что Трамп хуже разбирается в принципах работы правительства и обладает огромным эго.