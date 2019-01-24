Во Владимире задержали экс-главу музея по подозрению в хищении 4 млн рублей

Вместе с ним был задержан его заместитель и руководитель коммерческой организации, который, по версии следствия, причастен к хищению госимущества.

Во Владимире задержали бывшего генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева по подозрению в хищении государственного имущества в размере более четырёх миллионов рублей.

По версии следствия, Конышев вместе со своим заместителем Александром Трушинским и главой компании ООО "Айкитти" в нарушение действующего законодательства заключили контракт на разработку сайта музея с заведомо завышенной стоимостью услуги.

— Директором музея-заповедника Конышевым подписаны акты о выполненных работах, а с февраля по август 2017 года со счёта государственного учреждения, финансируемого из федерального бюджета, в несколько приёмов в ООО "Айкитти" перечислены средства в размере свыше 4 миллионов рублей, — говорится в сообщении областного СУ СК РФ.

В настоящее время все они задержаны. Суд выбирает меру пресечения.