Экс-глава Правительства Шотландии Алекс Салмонд освобождён под залог

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Экс-глава Правительства Шотландии Алекс Салмонд освобождён под залог

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Фото: © Jane Barlow/PA via AP

Арест бывшего главы правительства мог быть связан с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые выдвинули два сотрудника администрации в январе прошлого года.

Бывший глава Правительства Шотландии и ведущий политических шоу на телеканале RT Алекс Салмонд после слушаний по его делу освобождён под залог. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.

— На заседании были предъявлены обвинения, он (Салмонд) был освобождён под залог, — сказал он.

Как сообщалось ранее, арест Салмонда может быть связан с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые выдвинули два сотрудника администрации в январе прошлого года. Речь шла о событиях 2013 года.

Все обвинения экс-глава правительства отрицает.

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