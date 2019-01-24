Детский омбудсмен Москвы проверит инцидент с пандусом на юго-востоке столицы

Подобные ситуации, по его мнению, показывают всю жестокость и отвратительность поведения взрослых.

Уполномоченный по правам ребёнка Москвы Евгений Бунимович заявил, что подключится к проверке инцидента в одном из жилых домов на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы включимся в эту проверку тоже, но с другой стороны. Попробуем понять, что привело к инциденту. Это безобразие и прямое нарушение. Виновные должны быть наказаны, — заявил Бунимович.

Омбудсмен также выразил мнение, что пандус необходимо восстановить в кратчайшие сроки, пока к этому не будут привлечены виновные. Бунимовича поразили жестокость и отвратительность поведения взрослого населения в подобных ситуациях.

Ранее Лайф рассказывал, что в доме по улице Авиамоторной неизвестные выломали пандус, который был установлен для ребёнка-инвалида в подъезде. Мать мальчика рассказала, что один из соседей заявил, что ей необходимо было "думать головой, когда рожала ребёнка-инвалида".