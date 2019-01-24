Кандидат в президенты Украины набрал бесплатных шапок для друзей в Давосе

Политик был вынужден прийти в пункт выдачи в шесть утра, чтобы взять побольше головных уборов.

Кандидат на пост президента Украины Игорь Шевченко, ранее занимавший пост министра экологии, на странице своего профиля в "Фейсбуке" опубликовал рассказ о том, как украл несколько шапок для друзей во время поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.

Позже он опубликовал пост с фотографией шапок, подписав его: "Давосские трофеи".

Шевченко рассказал, что на "шапочные махинации" пошёл по просьбе друзей. Поскольку взять можно было только одну шапку, он пошёл к пункту выдачи в шесть утра и взял сразу четыре, отстояв очередь.

Проблемы начались, когда он решил вернуться и взять больше.

— Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно и должен уйти. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и не повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он "позволил" мне взять ещё одну шапку, но при условии, что он этого "не видит". Он демонстративно отвернулся, а я — типа украдкой — взял шапку, — написал Шевченко.