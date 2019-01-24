СМИ: Организатора "Русских маршей" объявили в розыск по линии Интерпола

Организатора московских "Русских маршей" Юрия Горского объявили в международный розыск по линии Интерпола, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— Горский заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Правда, литовское отделение Интерпола отказалось выдавать политика российской стороне, так как сочло, что его уголовное преследование в РФ политически мотивировано, — рассказали агентству правоохранители.

Националист и организатор "Русских маршей" Горский был задержан 5 июля 2017 года. Он является фигурантом дела по ч. 1 ст. 280 УК РФ "Призывы к экстремистским действиям, направленным против основ конституционного строя". Однако активист сбежал из-под домашнего ареста, куда его поместил суд, и уехал в Литву. Там он сейчас добивается политического убежища.