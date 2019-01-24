МИД Молдавии вызвал российского посла

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова для разъяснения ситуации в связи с информацией об открытии в Москве "представительства" Приднестровья.

— В связи с новостями об открытии в Москве "представительства" Приднестровья МИД вызвал для объяснения посла Российской Федерации в Кишинёве Олега Васнецова, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое приводит РИА "Новости".

По данным молдавского МИД, Васнецов сообщил, что такое "представительство" представляет собой некоммерческую организацию, предоставляющую "услуги по юридической помощи жителям приднестровского района", и зарегистрировано в Минюсте России.

В ведомстве пояснили, что обратились к послу не только из-за сообщений в СМИ, но и потому, что на фасаде здания написано "официальное представительство".