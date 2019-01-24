Путин поприветствовал участников Фестиваля команд КВН

Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям гала-концерта юбилейного 30-го Международного фестиваля команд Клуба весёлых и находчивых (КВН). Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Нынешний фестиваль объединил в гостеприимном Сочи тысячи талантливых, творческих молодых людей из России и других стран, для которых принадлежность к дружному, сплочённому братству Клуба весёлых и находчивых стала важной, неотъемлемой частью жизни, — говорится в телеграмме президента.

Глава государства отметил, что фестиваль подарил участникам возможность поработать на одной сцене, обменяться позитивным опытом и встретиться со своими преданными поклонниками.