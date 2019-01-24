После нападения на полицейских в Нальчике возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о нападении на сотрудников дорожной полиции в Нальчике. Об этом сообщили на сайте управления СК по Кабардино-Балкарии.
По данным следствия, инцидент произошёл вечером 24 января 2019 года на пересечении улиц Идарова и Суворова. Экипаж ДПС остановил там машину для проверки документов.
В этот момент рядом по тротуару шли четверо мужчин. Они набросились на полицейских с ножами. Один из правоохранителей получил серьёзные ранения.
Как ранее писал Лайф, сотрудники ДПС в ответ открыли огонь. По последней информации, трое из нападавших убиты, ещё один ранен.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени