После нападения на полицейских в Нальчике возбуждено уголовное дело

Четверо неизвестных набросились на экипаж ДПС с ножами на выезде из города в сторону Владикавказа.

Следователи возбудили уголовное дело о нападении на сотрудников дорожной полиции в Нальчике. Об этом сообщили на сайте управления СК по Кабардино-Балкарии.

По данным следствия, инцидент произошёл вечером 24 января 2019 года на пересечении улиц Идарова и Суворова. Экипаж ДПС остановил там машину для проверки документов.

В этот момент рядом по тротуару шли четверо мужчин. Они набросились на полицейских с ножами. Один из правоохранителей получил серьёзные ранения.

Как ранее писал Лайф, сотрудники ДПС в ответ открыли огонь. По последней информации, трое из нападавших убиты, ещё один ранен.