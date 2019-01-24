В Нижнем Новгороде задержали подростка, обстрелявшего автобус

Сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего жителя Нижнего Новгорода по подозрению в обстреле автобуса из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Нижегородской области.
— По версии сотрудников полиции, задержанный из хулиганских побуждений путём производства выстрелов из пневматического пистолета повредил остекление пассажирского автобуса, находившегося на маршруте следования, — отмечается в сообщении.
В ведомстве уточнили, что информация о преступлении поступила в середине января.
По факту преступления возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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