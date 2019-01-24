Жуй, глотай, умри. Названы продукты, вызывающие преждевременную смерть

Учёные выяснили, что одна порция жареной курицы повышает вероятность преждевременной смерти на 13%.

Учёные из Айовского университета назвали продукты, которые увеличивают вероятность преждевременной смерти. Результаты исследования были опубликованы на портале MedicalXpress.

В исследовании приняли участие более 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. В течение 18 лет учёные наблюдали за их питанием и состоянием, учитывая их физическую активность, вредные привычки и индекс массы тела.

Выяснилось, что одна порция жареной курицы в день увеличивает вероятность преждевременной смерти на 13%, а жареной рыбы и морепродуктов — на 7%. Также в список опасных продуктов попали картофель фри, чипсы, тортилья, тако и другие блюда.

Специалисты отмечают, что в группе риска оказались те, кто мало занимается спортом, курит или употребляет алкоголь, а также не следит за качеством своего рациона. При этом употребление этих продуктов никак не влияет на смертность от онкологических заболеваний. По словам учёных, в эксперименте приняли участие только жительницы США, а значит, нужно аналогичное исследование, но уже с другими группами населения.