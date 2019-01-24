"Драйв времён". Климкин сравнил ситуацию в Венесуэле с событиями на Майдане

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"Драйв времён". Климкин сравнил ситуацию в Венесуэле с событиями на Майдане

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Павел Климкин. Фото: © РИА Новости/Нэнси Сисель

Глава МИД Украины Павел Климкин сравнил ситуацию в Венесуэле с событиями на Майдане. Об этом руководитель ведомства написал на своей странице в "Твиттере".

— У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времён Майдана, — сказал он.

По словам пресс-секретаря министерства Екатерины Зеленко, украинский МИД поддерживает народ Венесуэлы в стремлении к демократии и конституционному строю.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Действия политика поддержали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, Грузия. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

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