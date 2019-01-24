Телефонный разговор Путина с Мадуро состоялся по инициативе российской стороны

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Телефонный разговор Путина с Мадуро состоялся по инициативе российской стороны

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Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро (слева). Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро состоялся по инициативе российской стороны. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров с Мадуро российский лидер выразил поддержку законным властям Венесуэлы. Глава российского государства также высказался за поиск решений в рамках конституции и решения разногласий в обществе Венесуэлы путём мирного диалога.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

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