Украина планирует выплатить по госдолгу $15 млрд и сразу же занять $12 млрд

Украина утвердила программу выплаты государственного долга в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов страны.
По данным ведомства, за год по закону о бюджете предусмотрено выплатить 417,4 миллиарда гривен, это около 15 миллиардов долларов. Из них 8,5 миллиарда долларов — сумма по внутреннему долгу, ещё 6,3 миллиарда — по внешнему.
Одновременно Минфин планирует заимствовать 202 миллиарда гривен на внутреннем рынке и 143,9 миллиарда гривен — на внешнем, общая сумма — 345,9 миллиарда гривен, или 12,3 миллиарда долларов.
Таким образом, государственные заимствования в 2019 году станут больше, чем в 2018-м, когда они составили 10 миллиардов долларов.
Как ранее писал Лайф, только по внешнему долгу в 2019–2020 годах Украине придётся выплатить 12 миллиардов долларов.
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