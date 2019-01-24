Украина планирует выплатить по госдолгу $15 млрд и сразу же занять $12 млрд

При этом только по внешнему долгу за ближайшие два года стране предстоит отдать $12 млрд.

Украина утвердила программу выплаты государственного долга в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов страны.

По данным ведомства, за год по закону о бюджете предусмотрено выплатить 417,4 миллиарда гривен, это около 15 миллиардов долларов. Из них 8,5 миллиарда долларов — сумма по внутреннему долгу, ещё 6,3 миллиарда — по внешнему.

Одновременно Минфин планирует заимствовать 202 миллиарда гривен на внутреннем рынке и 143,9 миллиарда гривен — на внешнем, общая сумма — 345,9 миллиарда гривен, или 12,3 миллиарда долларов.

Таким образом, государственные заимствования в 2019 году станут больше, чем в 2018-м, когда они составили 10 миллиардов долларов.

Как ранее писал Лайф, только по внешнему долгу в 2019–2020 годах Украине придётся выплатить 12 миллиардов долларов.