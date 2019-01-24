Центробанк запустит систему быстрых платежей 28 января

На первом этапе услуги по денежным переводам будут оказывать 11 российских банков.

Система быстрых платежей Банка России будет запущена 28 января. Об этом рассказала журналистам директор Департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина.

На первом этапе услуги по денежным переводам будут оказывать 11 банков: ВТБ, "Альфа-банк", "Тинькофф банк", "Росбанк", банк "Ак барс", "Газпромбанк", "Киви банк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "Райффайзенбанк", "СКБ-банк" и РНКО "Платёжный центр". В дальнейшем к системе планируют подключиться ещё 40 кредитных организаций.

Поначалу будут доступны переводы между физическими лицами и между счетами одного клиента в разных банках. Система позволит осуществить моментальный перевод денег по одному идентификатору, например по номеру мобильного телефона, вне зависимости от того, в каком банке открыты счёта отправителя и получателя.

Как писал ранее Лайф, глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал обязательное подключение к системе быстрых платежей, назвав его лишним шагом.