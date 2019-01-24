Это не демократия. Эрдоган заявил, что шокирован решением Трампа по Венесуэле

По мнению турецкого лидера, решения Трампа демонстрируют неуважение к волеизъявлению народа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в шоке от решения американского лидера Дональда Трампа признать Хуана Гуайдо временным главной государства.

— Я 40 лет в политике. Я всегда уважал выборы. Если нет уважения к волеизъявлению народа, то это не демократия, а авторитаризм. Мадуро был избран президентом. Поэтому решение Трампа меня как человека, верящего в демократию, ввергло в шок, — приводит его слова Hürriyet.

Напомним, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В качестве и. о. президента за последние сутки его признали США, Канада и большинство государств Латинской Америки. В свою очередь, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал происходящее в стране государственным переворотом. В поддержку действующей власти высказал президент РФ Владимир Путин. Ситуацию в Венесуэле обсудят на ближайшем заседании Совета безопасности ООН.