"Помогали с берега". Профсоюз моряков прокомментировал захват россиян пиратами

В ведомстве подчеркнули, что судно регулярно ходит по этому маршруту и впервые за всё время его не пустили на стоянку в порт.

У похитителей российских моряков у берегов Бенина могли быть сообщники на берегу, заявил глава Балтийской организации Российского профсоюза моряков Александр Бодня.

— То, насколько спланированным выглядит нападение, заставляет предположить, что захватчикам помогали с берега. Судно ходит по этому маршруту регулярно, однако обычно всегда остаётся на стоянке в порту. Это первый случай, когда его туда не пустили, — сказал он.

Бодня отметил, что пираты вели себя крайне агрессивно: отводили моряков на мостик, забирали у них ценные вещи и приказывали лечь лицом вниз. При этом в первую очередь преступники искали тех, за кого надеялись получить наибольший выкуп.

В профсоюзе моряков добавили, что судоходная компания держит связь с родственниками пленников, а переговорщики тем временем обсуждают с захватчиками условия освобождения россиян.

Как ранее писал Лайф, вооружённые люди ворвались на борт контейнеровоза MSC Mandy 2 января 2019 года. Две недели спустя пираты вышли на связь и потребовали выкуп.