ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего арбитра за получение взятки

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ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего арбитра за получение взятки

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Фото: © Flickr/Marco Verch

Отмечается, что Ибрагим Чайбу был также оштрафован на 200 тысяч швейцарских франков.

Экс-арбитр из Нигера Ибрагим Чайбу был пожизненно отстранён от любой деятельности, связанной с футболом.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), Комитетом по этике Чайбу признан виновным в получении взятки.

Отмечается, что он также оштрафован на 200 тысяч швейцарских франков.

Напомним, летом 2014 года в ФИФА поступили сообщения о возможном договорном характере пяти товарищеских матчей перед чемпионатом мира — 2010. В итоге под подозрение попал Чайбу, который обслуживал встречу между сборными ЮАР и Гватемалы. Перед поединком судья пополнил банковский счёт на сумму 100 тысяч долларов.

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