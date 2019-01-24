ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего арбитра за получение взятки

Экс-арбитр из Нигера Ибрагим Чайбу был пожизненно отстранён от любой деятельности, связанной с футболом.
Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), Комитетом по этике Чайбу признан виновным в получении взятки.
Отмечается, что он также оштрафован на 200 тысяч швейцарских франков.
Напомним, летом 2014 года в ФИФА поступили сообщения о возможном договорном характере пяти товарищеских матчей перед чемпионатом мира — 2010. В итоге под подозрение попал Чайбу, который обслуживал встречу между сборными ЮАР и Гватемалы. Перед поединком судья пополнил банковский счёт на сумму 100 тысяч долларов.
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