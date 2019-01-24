"Низкоголовые". Китайцев, уткнувшихся в телефон при переходе дороги, штрафуют

За неделю в одном из городов страны за опасную невнимательность заплатили более сотни пешеходов.

В городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая начали штрафовать тех, кто переходит дорогу, глядя на экраны своих гаджетов. Об этом сообщили в местной полиции.

По данным правоохранителей, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2019 года. Сумма взыскания — 10 юаней, это 97 рублей. С 14 по 22 января оштрафовали более ста человек.

— Штраф 10 юаней "низкоголовым" — заядлым любителям мобильных телефонов — вступившая в силу с 1 января мера в рамках программы по продвижению более цивилизованного поведения в городе, — заявил глава Центра по продвижению культурного развития города Сюй Вэйчжун.

В документе прописано, что уткнувшегося в смартфон пешехода оштрафуют, если он мешает окружающим и дорожному движению. В городе начались споры о том, как это определить.