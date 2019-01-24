Додон рассчитывает встретиться с Путиным 30 января

Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 30 января. Об этом он рассказал в эфире телеканала NTV Moldova.

По словам Додона, у него также "запланированы встречи с представителями Правительства Российской Федерации" и патриархом Кириллом.

Как рассказал Додон, одной из главных тем во время общения с Путиным будет проблема экспорта молдавских товаров в Россию через Украину. В частности, это касается вина и консерв.

Глава Молдавии также рассказал, что его визит в Москву продлится два дня — 30–31 января.

Лайф писал, что в Кремле подтвердили подготовку к предстоящим переговорам Владимира Путина и Игоря Додона.