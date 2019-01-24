"Голой силой". Депутат Рады пригрозил отобрать у России Кавказ и Кубань

Он считает, что у жителей Краснодарского края был высокий уровень украинского национального сознания, а Кавказ и вовсе — "безусловно, украинская территория".

Основатель неонацистского полка "Азов" и депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Украина может "вернуть" себе два российских региона. Его цитирует телеканал ZIK.

— Будучи студентом, я обошёл всё побережье Кавказа. Безусловно, это украинская территория. Этнически и ментально очень отличается от России, — сказал он.

Билецкий упомянул также Кубань. По его мнению, там когда-то был силён уровень украинского самосознания, потерянный после "русификации".

Правда, он признал, что жители этих территорий вряд ли захотят стать гражданами Украины и что заинтересовать их может только успешный национальный проект, которого пока нет. Но добавил, что спрашивать мнение людей вовсе не обязательно.

— Аргументы аргументами, но большую роль играет "голая" сила, — подчеркнул депутат.