Jaguar Land Rover приостановит производство на несколько дней из-за Brexit

Jaguar Land Rover приостановит производство на несколько дней, чтобы минимизировать негативные последствия от Brexit. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

В сообщении отмечается, что работу приостановят четыре завода в период с 8 по 12 апреля текущего года. Напомним, выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

Ранее стало известно, что руководство Jaguar Land Rover планирует сократить около 4500 сотрудников в связи с падением продаж и обеспокоенностью по поводу функционирования компании после выхода Великобритании из ЕС.