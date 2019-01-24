В США скончался "крёстный отец киноавангарда" Йонас Мекас

В США на 97-м году жизни умер литовский режиссёр и поэт Йонас Мекас. Сообщение об этом появилось на его странице в "Фейсбуке".

Мекас, которого критики называли "крёстным отцом киноавангарда", скончался в своём доме в окружении родных и близких. Причина его смерти не называется.

Стоит отметить, что фильмография Мекаса насчитывает более 60 картин. За свою карьеру режиссёр работал с такими знаменитостями, как Джон Леннон и Йоко Оно, Аллен Гинзберг и Энди Уорхол.