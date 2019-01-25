МИД РФ: Властям и оппозиции Венесуэлы надо дать шанс наладить диалог

Россия призвала США воздержаться от применения военной силы в стране. В Москве подчеркнули: вмешательство приведёт к катастрофе.

Сторонам конфликта в Венесуэле необходимо дать возможность продолжить диалог, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Его цитирует CNN.

Рябков признал драматичность ситуации в латиноамериканской стране, но подчеркнул, что это не повод для военного вмешательства других стран.

По мнению замглавы МИД РФ, опасность такого вмешательства исходит прежде всего из Вашингтона. Он призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

— Применение военной силы будет катастрофичным. Это будет ещё одним сильным потрясением для международной системы, — заявил Рябков.

Как ранее писал Лайф, лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.

После того как его в этом статусе признал президент США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон таким образом поддерживает авторитаризм. Президент России Владимир Путин также поддержал законные власти Венесуэлы.

В правительстве Венесуэлы называют происходящее госпереворотом. Ситуацию обсудят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН.