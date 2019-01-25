"США диктовали сценарий". В МИД Венесуэлы оценили роль Трампа в госперевороте

По мнению министра, правительство США стояло даже не "за" событиями в Каракасе, а "впереди" них.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреса заявил, что план действий для оппозиции страны составлен в Вашингтоне.

— Правительство президента Трампа стояло не за государственным переворотом, не продвигало его: оно было впереди, на переднем крае, оно диктовало сценарий венесуэльским правым, равно как и правительствам-сателлитам, которые подчиняются указаниям США, — заявил он РИА "Новости".

Глава МИД страны также напомнил слова президента Боливии о том, что во всём полушарии есть единственная страна, где не было госпереворота, — это США, поскольку там "нет американского посольства".

Как ранее писал Лайф, оппозиционер и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал происходящее госпереворотом и заявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном.