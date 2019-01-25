РПЦ: Гонения только сплотили Украинскую православную церковь

В Московском патриархате выразили восхищение стойкостью прихожан канонической церкви.

Общины канонической Украинской православной церкви стали крепче из-за притеснений, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

— Во многих местах составляются списки прихожан, которых не было. Это поможет успешнее защищать права общины в возможных судебных заседаниях, связанных с попытками отнять храмы, — приводит его слова РИА "Новости".

Протоиерей добавил, что в Русской православной церкви восхищаются стойкостью верующих УПЦ и относятся к ним как к исповедникам. По его мнению, задача Московского патриархата — помочь канонической церкви в противостоянии властям в Киеве.

Как ранее писал Лайф, 17 января 2019 года на Украине принят закон об изменении юрисдикции религиозных общин. Он получил известность как закон "о церковном рейдерстве".

Документ позволяет лишить каноническую церковь любого из её храмов, если за это проголосует большинство прихожан.

Сообщения о силовом захвате храмов УПЦ появились ещё до его принятия. Сторонники "новой церкви" уже совершили нападения на церкви в Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Черниговской областях, а также в Виннице.