Фёдор Емельяненко посоветовал Макгрегору следить за своим языком

При этом он назвал Хабиба Нурмагомедова человеком, который производит впечатление "культурного, положительного бойца".

Российский боец Фёдор Емельяненко заявил, что ирландцу Конору Макгрегору нужно следить за своими высказываниями в прессе.

— Лично мне — не нравится то, что делает Макгрегор. Ему нужно следить за своим языком прежде всего, — сказал журналистам Емельяненко.

При этом россиянин отметил, что недавнего соперника ирландца — Хабиба Нурмагомедова — он может охарактеризовать как "культурного, положительного бойца".

Напомним, 7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора, защитив пояс чемпиона UFC в лёгком весе. После этого ирландский боец рассказал, что просил Хабиба "перестать ныть" во время боя.