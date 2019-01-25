"Монако" временно отстранил Анри от работы с командой

Предполагается, что у главного тренера монегасков случился конфликт с рядом игроков основы, которых он перевёл в дубль.

Наставника "Монако" Тьерри Анри временно отстранили от работы с первой командой.

В заявлении клубной пресс-службы указывается, что обязанности Анри будет исполнять Франк Пасси.

Предполагается, что причиной для такого решения руководства "Монако" стал конфликт Анри с некоторыми футболистами. Ранее главный тренер решил перевести часть игроков основы в дубль в воспитательных целях, поскольку они, по мнению Анри, "думают только о своём будущем".

Результаты "Монако" не радуют руководство и болельщиков. В чемпионате Франции клуб после 21 тура занимает лишь 19-е место, набрав 15 очков. Также красно-белые в 1/16 финала Кубка страны проиграли второлиговому "Метцу", вылетев из турнира.

Напомним, Анри стал главным тренером монегасков в октябре прошлого года. Контракт 41-летнего француза с "Монако" действует до июня 2021 года.