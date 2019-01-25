Волонтёры ищут троих пропавших детей в Твери

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Волонтёры ищут троих пропавших детей в Твери

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Фото: © РИА "Новости"/ВПСО "Сова" Максатиха Лесное

Двое мальчиков и девочка вышли из дома и не вернулись. Добровольцы не исключают, что они вместе.

Тверской поисково-спасательный отряд объявил о начале поисков троих детей, которые пропали 23 января. Об этом волонтёры написали в соцсети "ВКонтакте".

Речь идёт о 14-летнем и 10-летнем подростках и 15-летней девочке. Сообщается, что все они живут на разных улицах города. Тем не менее поисковики не исключают, что исчезновения несовершеннолетних могут быть каким-то образом связаны.

— Есть вероятность, что могут находиться вместе, — заявил один из волонтёров.

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