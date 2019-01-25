Бывшая жена Цеповяза отсудила у него 4,3 млн рублей

Бывшая жена члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя отсудила у него 4,3 миллиона рублей. Об этом рассказал её адвокат Эдуард Чургулия.

— Это деньги, которые были изъяты при обыске, восемь миллионов шестьсот тысяч рублей. Поскольку это совместно нажитое, Наталья обратилась с иском о взыскании на половину денежных средств. Вот суд сегодня принял решение, взыскал с ответчика четыре миллиона триста тысяч рублей, — цитирует адвоката РИА "Новости".

Напомним, Вячеслав Цеповяз — один из участников банды Сергея Цапка, которая в ноябре 2010 года убила 12 человек, в том числе четверых детей. Ранее в Сети появились кадры комфортной жизни Цеповяза за решёткой. Сообщалось, что главу УФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после скандала, а сотрудников колонии уволили.