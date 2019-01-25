Полиция задержала более 130 человек в ходе беспорядков в Греции

Манифестанты вновь пришли к зданию парламента страны, чтобы выразить протест против соглашения со Скопье о переименовании Македонии.

Беспорядки в Афинах закончились задержанием 133 человек, пишет газета "Нафтемпорики". Противники переименования соседней Македонии устроили очередной митинг на площади Конституции.

Манифестанты пытались выйти к зданию парламента, однако у них на пути встал отряд спецназа. Участники акции начали кидать в стражей порядка камнями и палками, а также запускать в их сторону осветительные ракеты. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Сообщается, что 10 из 133 задержанных арестовали. Однако протестующие не намерены сдаваться. Они анонсировали очередную акцию 25 января 2019 года.

Как ранее писал Лайф, в ходе столкновений в Афинах 20 января 2019 года 10 полицейских получили ранения. Ранее манифестанты избили журналиста-стрингера, который освещал события.

Напомним, участники акций протестуют против переименования Бывшей югославской Республики Македония в Северную Македонию. Они полагают, что слово "Македония" нельзя использовать в названии страны вообще и что македонцами могут себя считать лишь жители исторического региона Греции.