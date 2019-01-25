США отзывают из Венесуэлы часть дипломатов

Американский Госдеп отзывает из Венесуэлы часть дипломатов, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что страну покинут те дипломаты, деятельность которых не носит срочного характера.

Также сообщается, что возможности американских властей оказывать экстренные услуги своим гражданам в Венесуэле в данный момент ограниченны.

Напомним, 23 января действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о разрыве дипотношений с США. Он обвинил Вашингтон в попытке совершить госпереворот в Венесуэле. При этом Мадуро объявил о закрытии посольства и консульств страны в США.

Также сообщалось, что американские дипломаты в Венесуэле лишатся неприкосновенности через 72 часа.