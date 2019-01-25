"Лишь бы избавиться". В Госдуме оценили резолюцию ПАСЕ по Керченскому проливу

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик назвал "мягкой" резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации в Керченском проливе. Его слова приводит "Российская газета".
Парламентарий обратил внимание, что в тексте документа нет никаких жёстких формулировок, даже термин "военнопленные" убрали из предложенных Киевом поправок.
— Несмотря на зависимость ПАСЕ от позиции США, даже там понимают, что "война" идёт только в головах украинских политиков и дипломатов, — уверен Белик.
По мнению депутата, итоговый текст резолюции составлен нейтрально, за ним не последует каких-либо жёстких действий.
— Наверно, только так ПАСЕ могла избавиться от назойливых украинских делегатов и перейти к рассмотрению действительно важных вопросов, — предположил Белик.
Как ранее писал Лайф, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию освободить задержанных украинских военных.
Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России. Вскоре их остановили. Среди задержанных моряков оказались двое сотрудников СБУ.
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