"Лишь бы избавиться". В Госдуме оценили резолюцию ПАСЕ по Керченскому проливу

По мнению депутата, даже в Совете Европы уже поняли, что война идёт лишь в головах украинских политиков и дипломатов.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик назвал "мягкой" резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации в Керченском проливе. Его слова приводит "Российская газета".

Парламентарий обратил внимание, что в тексте документа нет никаких жёстких формулировок, даже термин "военнопленные" убрали из предложенных Киевом поправок.

— Несмотря на зависимость ПАСЕ от позиции США, даже там понимают, что "война" идёт только в головах украинских политиков и дипломатов, — уверен Белик.

По мнению депутата, итоговый текст резолюции составлен нейтрально, за ним не последует каких-либо жёстких действий.

— Наверно, только так ПАСЕ могла избавиться от назойливых украинских делегатов и перейти к рассмотрению действительно важных вопросов, — предположил Белик.

Как ранее писал Лайф, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию освободить задержанных украинских военных.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России. Вскоре их остановили. Среди задержанных моряков оказались двое сотрудников СБУ.