В Совете Европы назвали сумму долга РФ

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что долг РФ перед организацией составляет 60 миллионов евро. Об этом сообщает РИА "Новости".

Также отмечается, что 24 января министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал о планах по возвращению России к работе в Совете Европы и выплате долга страны перед СЕ.

Напомним, ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд рассказал о кризисе в организации, который начался из-за лишения России права голоса в ПАСЕ.