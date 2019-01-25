РФС оштрафовал "Спартак" на 120 тыс. рублей по итогам матча с "Уралом"

Московский "Спартак" был подвергнут Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) Российского футбольного союза (РФС) штрафу в размере 120 тысяч рублей по итогам первого четвертьфинального поединка Кубка России против "Урала".
Как отмечается в заявлении пресс-службы РФС, красно-белые понесли наказание за то, что их болельщики использовали пиротехнику на трибунах.
Напомним, игра состоялась 5 декабря прошлого года и завершилась ничьей — 1:1. Ответная встреча пройдёт 7 марта.
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